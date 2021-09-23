В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию

Под конец сентября в Чернобыле зафиксировали природную аномалию.

Как сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗВ, неожидано расцвели деревья.

Так, на улице Советской посреди дождливой осени расцвели каштаны.

Реклама

"Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз - в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в Чернобыльской зоне иногда происходят чрезвычайные вещи.

Читайте также"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

До того директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.