В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию

В Чернобыльской зоне иногда происходят чрезвычайные вещи.
Под конец сентября в Чернобыле зафиксировали природную аномалию.
Как сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗВ, неожидано расцвели деревья.
Так, на улице Советской посреди дождливой осени расцвели каштаны.
"Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз - в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в Чернобыльской зоне иногда происходят чрезвычайные вещи.
Читайте также"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.
До того директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.