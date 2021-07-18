"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

Синоптик дал прогноз погоды на зиму / УНИАН

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны. Такой суровый прогноз на зиму 2021-2022 дал главный народный синоптик страны Леонид Горбань.

Впрочем, он поспешил отметить, что подробные расчеты делать пока что рано – они возможны не ранее, чем через три месяца. Но общие погодные тенденции на зиму просчитать уже можно, передает издание Сегодня.

Декабрь: так, по его словам, декабрь будет суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. Уже к концу месяца нас ожидает "настоящая зима, с морозами и снегопадами".

Январь: в январе будет небольшое потепление. Но к Старому Новому году (14 января) опять придут морозы, которые задержатся до Крещения, 19-го числа. Затем опять следует ждать потепления – прогнозирует эксперт.

Февраль: далее нас ждет лютый февраль. Ожидаются особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.