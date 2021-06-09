Украину ждет аномально холодная зима - климатолог

Погода в Украине зимой будет аномальной / pixabay

Климатический кризис влияет на погодные условия и это уже стало достаточно ощутимо. Как говорит климатолог Евгения Засядько, в мире происходит климатический кризис, который ведет к необратимым последствиям.

Климатолог уверенна, что в Украине температура быстрее поднимается, чем на других территориях.

"У нас примерно втрое быстрее температура растет, но это не значит, что у нас будет теплее, чем в предыдущие годы. У нас происходит разбалансировка, которая не исключает холодных периодов. Синоптики и метеорологи говорят о том, что холодная температура у нас зимой никуда не исчезнет. До -20 будет", - добавила климатолог, передает Апостроф.

Эксперт также рассказала, что этим летом украинцев ждет резкие перепады температуры, как и прогнозируют синоптики от +15 до +40 градусов.

"Можно вспомнить, как несколько лет назад мы с зимы сразу попали в лето. Было около 0 градусов, а через пару недель стало +30. Это было весной, но потом ситуация вернулась к нормальной температуре: было +20, пошли дожди. Но изменения климата происходят, идет разбалансировка, поэтому мы наблюдаем такие резкие погодные условия. Это негативно влияет и на здоровье людей, так как скачет давление у пожилых людей. Дети очень чувствительны к таким изменениям", - отметила она.

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Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.