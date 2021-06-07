Украину атакует опасный циклон и резкая смены погоды

Погода в Украине резко изменится / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается хоть и не сильно холодная, но грозы и дожди накроют всю территорию страны.

Как сообщают синоптики, температура воздуха будет подниматься во всех областях.

Во вторник, 8 июня, грозы охватят все области Украины и местами пройдут обильные дожди. Температура воздуха в ночные часы начнет подниматься и в большинстве регионов стоит ожидать от +11 до +14 градусов.

Днем теплее всего будет в западных и южных областях, там синоптики прогнозируют до +25 градусов. В остальных регионах ожидается от +21 до +23 градусов.

В Киеве 8 июня гроза, ночью пройдет дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +13 +15 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов.

В среду, 9 июня, сухо будет только в двух областях – во Львовской и на Закарпатье. Все остальные регионы продолжит заливать дождями, ожидаются грозы. Ночная температура воздуха составит +11 +14 градусов, днем в большинстве областей от +21 до +24 градусов, на западе и юге до +25 градусов.

Читайте такжеЖара +40 отменяется: в Украину идут заморозки

В Киеве 9 июня пройдет гроза, ночью ожидается дождь. Температура воздуха в ночное время составит +13 +15 градусов, днем прогреется до +23 градусов.

В четверг, 10 июня, сухо будет только в Ужгороде, во всех остальных регионах страны ожидается грозы и сильные дожди. Ночью в Украине от +11 до +14 градусов, дневная температура начнет повышаться, и синоптики прогнозируют от +22 до +25 градусов во всех областях.

В Киеве 10 июня пройдет гроза, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью +13 +15 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

В пятницу, 11 июня, грозы и дожди прогнозируются во всех областях Украины. Также ожидается усиления ветра и кратковременные дожди в ночное время. Температура воздуха ночью немного упадет, до +10 +13 градусов, днем будет тепло, от +22 до +25 градусов, на юге до +26 градусов.

В Киеве 11 июня дождь будет идти только днем, возможна гроза. Ночью будет сухо. Температура воздуха ночью +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов. Возможно усиление ветра.

В субботу, 12 июня, грозы продолжат свое наступление на Украину. Синоптики прогнозируют ночью сухую погоду, а днем – грозы и ливни. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем на западе до +24 градусов, во всех остальных областях ожидается до +26 градусов.

В Киеве ожидается гроза днем, возможны ливни и усиление ветра. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Прогноз погоды на лето 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.