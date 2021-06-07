Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе / ЕТВ

В Украину после небольшой передышки возвращаются дожди. 8 июня циклон с северо-востока постепенно накроет всю страну: почти повсеместно ожидаются дожди и грозы с порывистым ветром и градом.

Без осадков остались северо-запад и юго-запад Украины: Волынская, Ровенская, часть Житомирской, отдельные районы Крыма, Николаевской и Одесской областей.

Температура воздуха 8 июня в большинстве областей Украины будет в пределах 19-24 градусов.

"Такая влажная и умеренно теплая погода… продлится в Украине до конца недели", – заверила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 08.06.2021: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на завтра

В Киеве 8 июня погода также будет с порывистым ветром, периодическими дождями и грозой. Термометры покажут 21-23 градуса тепла.

9 июня в Киеве немного похолодает, но всего на один день.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.