Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

Народный синоптик озвучил прогноз погоды на осень 2021 в Украине / Фото pixabay.com

Осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, погода в Украине в первые 10 дней сентября будет летней, передает издание Сегодня. Кроме того, осенью будет два "бабьих лета".

"Со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды от Леонида Горбаня также говорит, что холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

Читайте такжеВ августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную датуКак сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

В свою очередь, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко озвучила прогноз погоды для Украины на ближайшую неделю. По ее словам, возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России. В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля.