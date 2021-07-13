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Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021

13 июля 2021, 07:08
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Погода в Украине установит температурный рекорд уже в ближайшие дни. Жара в страну пришла из России и продержится как минимум четыре дня.

Погода
Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом / pixabay

В Украину возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России. В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля.

Более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем, наконец, жара спадет. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Obozrevatel.

"С 15 по 18 июля будет жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни на западе Украины будет немного прохладнее, поскольку "российский" антициклон не достает до этой территории страны. Возможны даже небольшие дожди.

"Но это летние дожди, и не понятно, сколько их выпадет. В одном месте может выпасть почти ничего, а в другом – месячная норма", – сказала синоптик и добавила, что высокий температурный фон все же будет смягчен.

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После 20 июля температура воздуха упадет, как минимум, градусов на пять - до +30 градусов.

Адаменко предупредила, что встреча антициклона и западного фронта грозит погодными явлениями на грани экстремальных.

"В принципе, дожди – это хорошо, но встреча области высокого атмосферного давления и атмосферного фронта с низким давлением всегда чревата грозами, градом. Например, 11 июля в Карпатах выпал град", – пояснила она.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле. Будут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Август 2021 стартует в Киеве с довольно комфортной погоды. До 7 числа днем воздух в столице будет прогреваться до +26 градусов. С 8 по 14 августа погода в Киеве изменится. Осенняя погода установится в столице уже 15 августа и будет господствовать до конца месяца.
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