В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

Осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа/ Фото Reuters

Последний месяц лета – август 2021 – стартует в Киеве с довольно комфортной погоды. До 7 числа днем воздух в столице будет прогреваться до +26 градусов.

С 8 по 14 августа погода в Киеве изменится, сообщает погодный портал Accuweather. Днем похолодает до +20…+22 градусов, а в отдельные дни город накроют кратковременные грозовые дожди.

Осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа и будет господствовать до конца месяца. В отдельные дни возможны ливни, особенно много дождей выпадет 17-18 августа.

Температура воздуха несколько снизится - днем столбики термометров поднимутся не выше +21. А в последние дни месяца температура воздуха днем будет прогреваться до +19 градусов, что соответствует второй декаде сентября.

Прогноз погоды в Киеве на август 2021 / accuweather.com

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