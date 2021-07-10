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В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

10 июля 2021, 07:10
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Вторая неделя августа принесет похолодание, в отдельные дни город накроют кратковременные грозовые дожди.

Киев, тюльпаны, погода
Осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа/ Фото Reuters

Последний месяц лета – август 2021 – стартует в Киеве с довольно комфортной погоды. До 7 числа днем воздух в столице будет прогреваться до +26 градусов.

С 8 по 14 августа погода в Киеве изменится, сообщает погодный портал Accuweather. Днем похолодает до +20…+22 градусов, а в отдельные дни город накроют кратковременные грозовые дожди.

Осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа и будет господствовать до конца месяца. В отдельные дни возможны ливни, особенно много дождей выпадет 17-18 августа.

Температура воздуха несколько снизится - днем столбики термометров поднимутся не выше +21. А в последние дни месяца температура воздуха днем будет прогреваться до +19 градусов, что соответствует второй декаде сентября.

Прогноз погоды в Киеве на август 2021 / accuweather.com

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Погода на выходные ожидается сухой и без осадков. Погодные условия будут определяться антициклоном Cornelieke, циркулирующим по стране. Температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла, а в субботу и воскресенье – 9 и 10 июля – следует ожидать усиление летнего зноя.
  • Климатолог Вера Балабух прогнозирует, что вторая половина июля ожидается наиболее жаркой. Достаточно высокие температуры будут и ночью. Это так называемые тропические ночи.
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