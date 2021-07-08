Летний зной и никаких дождей: синоптики прогнозируют за +30 на выходные

В Украине по-прежнему будет жарко / Фото pixaby

Погода в Украине на выходные ожидается сухой и без осадков. Погодные условия будут определяться антициклоном Cornelieke, циркулирующим по стране. Температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла, а в субботу и воскресенье – 9 и 10 июля – следует ожидать усиление летнего зноя.

В пресс-службе Украинского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие дни дождей на территории страны быть не должно. Уже 9 и 10 июля жара усилится. Ветер будет слабым.

"Как видим, над восточной и юго-восточной частями Европы в настоящее время практически отсутствует облачность, то есть преобладает ясная погода и конечно же, с высокими температурами в приземном слое атмосферы и незначительной скоростью ветра", - уточнили синоптики.Читайте такжеУдарит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни

Днем в среднем ожидается от +28 до +33 градусов, ночью будет прохладнее – от +15 до +20 градусов. В Карпатах ожидается +22 – +27 градусов днем, а также 10-15 градусов тепла ночью.

Погода в Украине