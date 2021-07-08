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Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен

8 июля 2021, 06:02
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В четверг в Украине без осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму местами небольшие кратковременные дожди с грозами.

Погода
Жарче всего сегодня будет в Киеве, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в четверг, 8 июля, практически во всех областях Украины будет теплой и солнечной. Грозы накроют лишь Одесскую область и Крым.

Средняя температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Холоднее всего будет на Юге, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра. А вот температурным рекордсменом дня станет Киев. В украинской столице прогнозируют до +32 градусов.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/ с.

Погода в Украине 8 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 8 июля 2021

  • Ужгород – +31...+33
  • Львов – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +29...+31
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +27...+29
  • Сумы – +27...+29
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +28...+30
  • Киев – +30...+32.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань назвал самые жаркие дни июля 2021. По его словам, погода в Украине до 9 июля будет комфортной. Среднесуточные температуры установятся на уровне 23-24 градусов тепла. 10 июля придет небольшое похолодание до +20 градусов, но уже на следующий день температура воздуха снова начнет расти.

Горбань прогнозирует, что 23 июля столбики термометров покажут 28-32 градуса выше нуля. И такая температурная картина продержится до конца второго месяца лета.

Ожидается и еще один период дождей с мощными порывами ветра. Осадки накроют Украину 24 июля, отметил народный синоптик.

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