Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен

В четверг в Украине без осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму местами небольшие кратковременные дожди с грозами.
Погода в Украине в четверг, 8 июля, практически во всех областях Украины будет теплой и солнечной. Грозы накроют лишь Одесскую область и Крым.
Средняя температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Холоднее всего будет на Юге, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра. А вот температурным рекордсменом дня станет Киев. В украинской столице прогнозируют до +32 градусов.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/ с.
Погода в городах Украины 8 июля 2021
- Ужгород – +31...+33
- Львов – +29...+31
- Ивано-Франковск – +29...+31
- Тернополь – +29...+31
- Черновцы – +29...+31
- Хмельницкий – +29...+31
- Луцк – +29...+31
- Ровно – +29...+31
- Житомир – +29...+31
- Винница – +29...+31
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +27...+29
- Сумы – +27...+29
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +28...+30
- Киев – +30...+32.
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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань назвал самые жаркие дни июля 2021. По его словам, погода в Украине до 9 июля будет комфортной. Среднесуточные температуры установятся на уровне 23-24 градусов тепла. 10 июля придет небольшое похолодание до +20 градусов, но уже на следующий день температура воздуха снова начнет расти.
Горбань прогнозирует, что 23 июля столбики термометров покажут 28-32 градуса выше нуля. И такая температурная картина продержится до конца второго месяца лета.
Ожидается и еще один период дождей с мощными порывами ветра. Осадки накроют Украину 24 июля, отметил народный синоптик.