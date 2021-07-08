Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен

Жарче всего сегодня будет в Киеве, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в четверг, 8 июля, практически во всех областях Украины будет теплой и солнечной. Грозы накроют лишь Одесскую область и Крым.

Средняя температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Холоднее всего будет на Юге, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра. А вот температурным рекордсменом дня станет Киев. В украинской столице прогнозируют до +32 градусов.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/ с.

Погода в Украине 8 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 8 июля 2021

Ужгород – +31...+33

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +30...+32.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань назвал самые жаркие дни июля 2021. По его словам, погода в Украине до 9 июля будет комфортной. Среднесуточные температуры установятся на уровне 23-24 градусов тепла. 10 июля придет небольшое похолодание до +20 градусов, но уже на следующий день температура воздуха снова начнет расти.

Горбань прогнозирует, что 23 июля столбики термометров покажут 28-32 градуса выше нуля. И такая температурная картина продержится до конца второго месяца лета.

Ожидается и еще один период дождей с мощными порывами ветра. Осадки накроют Украину 24 июля, отметил народный синоптик.