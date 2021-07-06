УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни

6 июля 2021, 20:38
Прослушать новость
Остановить

С 23 июля температура воздуха в Украине снова начнет расти.

Погода
Погода в июле в Украине/ pixabay

Погода в Украине с 6 по 9 июля будет довольно теплой. Но 40-градусная жара таки придет в страну.

Как рассказал синоптик Леонид Горбань, с 10 июля в страну придет похолодание до 20 градусов тепла.

Ночью в период с 6 по 9 июля температура воздуха будет колебаться от +15 до +16.

Но уже 11 июля среднесуточная температура воздуха вновь начнет расти: столбики термометров будут показывать от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура продержится до экватора второго месяца (16 июля).

В этот же день ожидаются дожди с грозами и достаточно жаркие температуры днем — от 28 до 32 градусов выше нуля.

Реклама

Но уже с 17 по 22 июля ожидается очередное падение среднесуточных температур в диапазоне от 20 до 23 градусов с отметкой "плюс".

А 23 июля температура воздуха, снова начнет расти в диапазоне от 22 до 25 градусов тепла, а днем столбики термометров и вовсе покажут 28-32 градуса выше нуля. И такая температурная картина продержится до конца второго месяца лета с 40-градусной жарой, отмечает синоптик, передает Апостроф.

Также народный синоптик прогнозирует еще период дождей с мощными порывами ветра на 24 июля.

Читайте такжеУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

погода Народный синоптик Леонид Горбань Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимостьВ Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Если бы Гиркина не выпустили из СлавянскаЕсли бы Гиркина не выпустили из Славянска В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчинаВ Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платьяОля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

Последние новости

21:00

В Киеве из-под стражи сбежал педофил: появились фото злоумышленника

20:59

Названы ежедневные привычки, которые приводят к смертельному заболеванию Видео

20:50

В России ФСБ повязала эстонского консула: появилась реакция МИД

20:38

Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни Видео

20:30

Инновационные технологии: в Херсоне построили церковь из пенопласта Видео

Реклама
20:12

Бил утюгом и откусил ухо: под Киевом зверски убили мужчину и выбросили тело Видео

19:49

"Не сдержал эмоций": копы 13 часов отговоривали от суицида убийцу из Днепропетровщины Видео

19:40

Из-за адских условий работы в Польше умирают украинцы

19:32

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи Видео

19:16

Проверено в Исландии: короткая рабочая неделя увечалась успехом

19:05

Врач рассказал, почему эффективность вакцины Pfizer снижена Видео

19:04

Катастрофа самолета на Камчатке: появилось первое фото с места трагедии Видео

18:53

Применение кодирования лотов сделает невозможными манипуляции на рынке электроэнергии – эксперт

18:51

"Хотела заполучить биткоины": харьковская блогерша инсценировала собственное похищение

18:20

На очереди - яблоки, потом арбузы: Порошенко привез на передовую черешни

18:18

"Сезонное обострение": эксперт объяснил, с чем связана "блокада" границы Лукашенко

18:12

Солистка Kazka Александра Зарицкая призналась в желании закончить карьеру

18:05

Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание Видео

17:50

"Верещук не самый страшный персонаж": эксперт прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны Видео

17:47

Оля Цибульская высказалась о скандале между Melovin и М1 на Atlas Weekend

Реклама
17:43

Украину атакует мощный антициклон и резко изменится погода Видео

17:29

Заблокировала движение: в Киеве "героиня парковки" вылезла на капот и не давала проходу эвакуатору

17:23

"У**ок, б**дь": в метро Киева мужчина с криком "какая ж*па" шлепнул девушку по попе и получил отпор Видео

17:17

Жена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

17:17

Целый арсенал тяжелой техники следует из Стамбула на "Большую стройку" Кременчугского моста

17:08

В Украине запретили показывать легендарный сериал "Не родись красивой" Видео

16:54

Танцы, крики и алкоголь: в Киеве девочки шумно "отметили" выпускной на кладбище Видео

16:38

Убил потолок: в одесской квартире перекрытие рухнуло прямо на хозяйку

16:20

Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины

16:19

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

16:17

Платить за тепло летом: жители Киева получат новые платежки Видео

16:00

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

15:51

В моду на лето 2021 вернулась неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

15:43

Умер знаменитый пес, которого нардеп Брагар предлагал продать из-за маленькой пенсии Видео

15:39

Как плести венок на Ивана Купала: приметы и обряды Видео

15:30

Холостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

15:18

США и боевики "ЛДНР" за столом переговоров: у Лаврова разразились требованием по Донбассу

15:02

Россия напала на Украину из-за действий Германии и Франции - Данилов Видео

15:00

Затишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине мнение

14:41

Melovin искал мужчину для каминг-аута задолго до концерта - скандал с М1 набирает обороты

Реклама
14:23

Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров Видео

14:21

Первый урожай ягоды по заоблачным ценам: 500 грн за килограмм Видео

14:08

Стартовал Каннский кинофестиваль 2021 - программа и самые популярные фильмы

13:54

Свежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в Раду

13:53

В киевской мэрии предупредили горожан о скачке цен на отопление: в чем причина

13:30

На Винничине в рамках программы Большая стройка отремонтируют 116 километров "дороги президентов"

13:28

"Куколка": Леся Никитюк свела с ума шикарными формами без белья

13:25

Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

13:25

Гороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей Видео

13:23

Диетолог рассказала о модных трендах, которые она ненавидит Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять