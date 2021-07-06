Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни

Погода в июле в Украине/ pixabay

Погода в Украине с 6 по 9 июля будет довольно теплой. Но 40-градусная жара таки придет в страну.

Как рассказал синоптик Леонид Горбань, с 10 июля в страну придет похолодание до 20 градусов тепла.

Ночью в период с 6 по 9 июля температура воздуха будет колебаться от +15 до +16.

Но уже 11 июля среднесуточная температура воздуха вновь начнет расти: столбики термометров будут показывать от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура продержится до экватора второго месяца (16 июля).

В этот же день ожидаются дожди с грозами и достаточно жаркие температуры днем — от 28 до 32 градусов выше нуля.

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Но уже с 17 по 22 июля ожидается очередное падение среднесуточных температур в диапазоне от 20 до 23 градусов с отметкой "плюс".

А 23 июля температура воздуха, снова начнет расти в диапазоне от 22 до 25 градусов тепла, а днем столбики термометров и вовсе покажут 28-32 градуса выше нуля. И такая температурная картина продержится до конца второго месяца лета с 40-градусной жарой, отмечает синоптик, передает Апостроф.

Также народный синоптик прогнозирует еще период дождей с мощными порывами ветра на 24 июля.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.