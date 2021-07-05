Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии

Украину атакует жара / pixabay

Погода в Украине снова устроит жаркие дни. По прогнозу синоптиков сезон сильных гроз сменится новой порцией жары. Со среды температура воздуха поднимется до +30 градусов, а ливни и грозы уйдут из всех областей.

Во вторник, 6 июля, грозы и ливни еще немного потреплют территорию Украины, особенно достанется восточным и южным областям – там возможны также шквалы и град. В центре страны – умеренные грозы, а на западе и севере – кратковременные дожди. Ночью ожидается от +15 до +19 градусов, днем на западе, севере и юге от +26 до +28 градусов, в центре и на востоке от +25 до +29 градусов.

В Киеве 6 июля ожидается небольшой дождь, ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

В среду, 7 июля, грозы задержатся только в южной части страны и зацепит юго-восток. В остальных регионах – облачно, без существенных осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем во всех областях Украины ожидается от +28 до +30 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.

В Киеве 7 июля небольшая облачность, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

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В четверг, 8 июля, грозы и дожди полностью покинут территорию Украины, но в большинстве областей ожидается облачная погода. Ночью в регионах ожидается от +14 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +28 +30 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.

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В Киеве 8 июля без осадков, облачно. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Суббота и воскресенье принесет жителям Украины повышение температуры воздуха еще на 1-2 градуса. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +14 до +18 градусов, днем на западе и юге +29 +31 градус. На севере и в центральной части +30 +34 градуса, на востоке +31 +33 градуса.

В Киеве 10 июля без осадков, солнечно. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.