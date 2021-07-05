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Климатолог назвала причину аномальной погоды в Украине и рассказала, когда налетит апокалипсис

5 июля 2021, 17:33
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По словам эксперта, погодные катаклизмы сейчас на слуху и погода больше обращает на себя внимания.

Погода
Почему в Украине начались потопы / pixabay

Погода в Украине продолжает бушевать. Сильные подтопления разных регионов страны, говорят эксперты, это метеорологическая норма в условиях глобального потепления, которые не должны принести больших проблем.

А вот жара и ливень одновременно в разных частях города – "самые стандартные метеорологические условия".

Как говорит климатолог Надежда Максименко, осадки проходят, когда облака перенасыщаются влагой и начинают сбрасывать лишнюю. Из-за этого в одной части города может идти ливень, а в другой – нет.

Что касается потопов, то это следствие глобальных изменений климата. Происходит это на фоне чередования воздушных масс – азиатской раскаленной и атлантической влажной. Последняя – имеет большую плотность и вызывает обильные осадки.

"Это происходит из-за высокого уровня испарения, более высокой температуры воды в океане, над которым формируется эта масса. Чем больше влаги испаряется, чем выше температура воды, тем выше концентрация", – отметила Максименко, передает КП в Украине.

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Она прогнозирует, что очень серьезных подтоплений в Украине быть не должно, "потому что все уравновешивается".

"Глобальное потепление есть, но это не настолько галопирующий процесс – колебания очень маленькие", – сказала эксперт.

В то же время она отметила: если города равнинные или расположены в низине, в случае большого количества осадков, подтопления, конечно, возможны.

"А если города на холмах, как тот же Киев, то подтопления могут быть только на пониженных участках – тогда, когда количество осадков превышает ту норму, на которую рассчитана ливневая канализация", – сказала климатолог.

Также риск подтопления выше, если почва сильно пересохла или в городе большая территория имеет твердое покрытие, где вода не может впитаться.

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"Тогда осадки могут перегрузить ливневую канализацию на каких-то участках. Но пока я не вижу по синоптическим картам движения настолько мощных воздушных масс, которые могли бы подобное создать", – сообщила она.

Как отмечает климатолог, апокалипсиса ждать не стоит, ведь погодные катаклизмы сейчас на слуху и погода больше обращает на себя внимания из-за глобального потепления.

"Поэтому и кажется, что резкие "погодные повороты" случаются чаще, чем раньше", - добавила она.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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