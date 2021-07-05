Ливни, град и шквалы: синоптик рассказал, чего сегодня ждать от погоды в Украине

Новая неделя в Украине начнется с ливней и гроз, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет снова дождливой. По всей стране ожидаются осадки. В южных и центральных областях дожди будут значительными.

Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, дожди будут сопровождаться грозами. Местами пройдет град, ветер усилится до штормовых значений. Синоптик предупредил о шквалах 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 тепла на западе и +17… +21 - на остальной территории страны. Днем синоптики прогнозируют от 26 до 31 градуса выше нуля.

Погода в Киеве в понедельник также будет дождливой и с грозами. Столбики термометров ночью покажут +17… +19 градусов, днем - до +28 градусов.

Погода в Украине 5 июля / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.