Киев накроют грозовые ливни, град и шквалы: когда готовиться к удару стихии

В Киеве прогнозируют грозы и град / УНИАН

В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 4 июля, а также 5 июля значительно ухудшится погода.

Ожидаются мощные дожди с грозами, град и шквальный ветер, предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали о том, что ветер в Киеве достигнет порывов до 15-20 м/с. Возможен также град. Непогоду прогнозируют и в Киевской области.

Кроме того, в понедельник, 5 июля, Киеву и области прогнозируют грозы. Температура воздуха днем до +28 градусов.

Читайте такжеЖара усиливается: после удара циклона украинцев ждет новое пекло – синоптик

Реклама

В ГСЧС добавили, что в понедельник в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.