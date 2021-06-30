На Украину обрушится мощный циклон: синоптик предупредил о граде и грозовых ливнях

В Украине прогнозируют град и шквалы / ЕТВ

В Украине июль дебютирует дождями, грозами и красивой температурой воздуха, +26 +32 градуса, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В своем Facebook она предупредила, что 1 июля в Украине во время ливней и гроз возможные шквалистое усиление ветра и град.

По ее прогнозу, в большинстве областей в четверг предполагается +26 +30 градусов, на Юге и Востоке Украины ожидается до +29 +33 градусов, а в западных областях – +24 +29 градусов.

Синоптик прогнозирует в Киеве периодические ливни с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра.

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью +17 +20 градусов, завтра днем +27 +29 градусов", - добавила Диденко.

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В свою очередь синоптик Виталий Постригань уточнил, что в ближайшую неделю будет преобладать циклонический характер погоды.

"А это значит, что значительная неустойчивость атмосферы будет провоцировать ливневые дожди, грозы, местами в сопровождении града и шквалов", - пояснил синоптик в Facebook.

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.