Украину атакует опасная погода и налетит 40-градусная жара

Погода в Украине будет жаркой / pixabay

Погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометра на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Об этом рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

"Дневная температура в пределах 33-34 градусов тепла - это будет максимальный показатель в июле. Что касается востока, то там более засушливая и жаркая погода - там могут быть температуры до 35 градусов", - сказала климатолог, передает Апостроф.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык отметил, что в июле стоит ожидать примерно таких же высоких температур воздуха, какие наблюдались и в июне.

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"Но эти температуры, согласно прогнозам, выпадают на вторую половину июля. Но в общем-то 30 градусов - нормальная температура для Киева, так было и 100 лет назад. Прогнозировать очередное обновление температурных рекордов сложно, но температуры за 30 градусов еще в июле будут", - сказал он.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.