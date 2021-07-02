В Украину идет резкое и очень опасное похолодание

Погода в Украине будет холодной / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни начнет меняться. По прогнозу синоптиков, жара немного спадет и начнутся дожди.

Такая погода будет в Украине до середины следующей недели.

По словам синоптика Натальи Голени, в ближайшие дни в Украине температура воздуха в среднем днем опустится до +23 градусов, ночью столбики термометров достигнут лишь +13 градусов.

"Температура ночью будет держаться в рамках +15 ... + 20 градусов. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс +18 ... + 23", - рассказала Наталья Голеня.

С 4-5 июля осадков не прогнозируют западным регионам.

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А 6-7 июля погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

Погода на субботу, 3 июля

Восток Украины накроет грозами и сильной жарой. Возможны шквалы и град. Ночью в регионе от +17 до +20 градусов, днем от +28 до +32 градусов. В Днепре и Полтаве возможны ливни.

В южной части пройдут сильные грозы, возможны ливни и град. Ночная температура будет колебаться от +18 до +21 градуса, днем ожидается от +25 до +28 градусов.

Север страны будет заливать сильными дождями и пролетят грозы, возможен град и шквалы. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Западные области также окажутся во власти непогоды, там ожидаются грозы и кратковременные дожди, на Закарпатье возможен ливень. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем от +22 до +25 градусов.

В Киеве 3 июля синоптики обещают грозу, возможен ливень, шквалы и град. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

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Погода на в воскресенье, 4 июля

На востоке синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни, возможны шквалы и град. Ночью ожидается от +18 до +20 градусов, днем в большинстве областей будет жарко, до +32 градусов.

В южной части ожидаются сильные ливневые дожди и грозы, возможны град и сильный ветер. Ночная температура составит +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Север страны накроет грозой, возможен сильный ветер и ливень. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В западных областях пройдут грозы, местами возможны кратковременные ливни. Ночью температура упадет до +13 +15 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В центральной части ожидаются грозы, сильные дожди, возможно усиление ветра и ливень. Ночью от +17 до +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В Киеве 4 июля ожидается гроза, возможен ливень и град. Ночью в столице от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.