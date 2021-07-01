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Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине

1 июля 2021, 21:28
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Последние 5 лет - самые теплые в Украине и вообще на всей планете.

Погода
Погода в Украине будет бить рекорды / pixabay

Климатолог Вера Балабух рассказала, что рекордная жара в Украине, которая наблюдается не только этим летом, но и в последние годы, вызвана, в частности, существенным изменением климатической системы.

"Мы отмечаем в течение последних дней, месяцев и даже лет все чаще аномальные погодные условия. Все больше экстремумов. И это не случайность, это тенденция. Мы наблюдаем существенное изменение климатической системы. Повышается температура воздуха, изменяется термический режим, изменяется длительность сезонов. К сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. При этом именно аномалий дополнительных становится все больше", - сказала климатолог, передает Украина 24.

Балабух отметила, что последние 5 лет - самые теплые в Украине и вообще на всей планете.

Кроме того, 2020 год был аномально теплым: такой жары не наблюдалось последние 140 лет. В прошлом году 7 месяцев были аномальными, из них 6 месяцев была аномально высокая температура.

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"Но мы видим, что у нас не только высокие аномалии температуры, но и резкая смена погоды. Это связано с изменением атмосферной циркуляции", - отметила Балабух.

По ее словам, благодаря тому, что у нас происходит неравномерное изменение температуры, полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

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