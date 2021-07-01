Аномальные изменения климата: июнь в Киеве побил 10 рекордов

В июне Киев жарился на солнце / Reuters

Метеорологи проанализировали погоду в первом летнем месяце в столице. По их данным, холоднее всего в Киеве было 1 июня. Тогда температура под утро опустилась до +7,4° С, а наиболее жарко было 24 июня, когда столбик термометра поднялся до +35,5° С.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в четверг, 1 июля, за месяц было побито 10 температурных рекордов.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне составила +21,3° С. Эксперты отмечают, что это на 1,8° С выше климатической нормы.

Метеорологи утверждают, что все температурные рекорды были установлены в период с 23 по 26 июня. А в течение шести дней максимальная температура воздуха превышала 30,0° С.

Также в июне выпало 24 мм осадков. Что составляет 32% от климатической нормы.

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Прогноз погоды на июль:

в центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями;

с 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание;

в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса;

в последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара;

на юге страны температура может достигать+34 +36 градусов с пиком 13 числа.

Прогноз погоды на август: