От мощных бурь до испепеляющей жары: синоптик удивил прогнозом до конца лета

Леонид Горбань посоветовал украинцам привыкать к так называемым температурным качелям.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду ждать украинцам до конца лета 2021.
Как подчеркнул он в прогнозе Оbozrevatel, до осени в Украине прогнозируется как сильная жара, так и серьезное снижение температуры воздуха.
Он не исключил резких перепадов температур, а также вероятность сильных осадков в разных областях страны.
При этом синоптик посоветовал украинцам привыкать к так называемым температурным качелям, которые прогнозируются в июле и августе.
Прогноз погоды на июль:
- в центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями;
- с 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание;
- в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса;
- в последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара;
- на юге страны температура может достигать+34 +36 градусов с пиком 13 числа.
Прогноз погоды на август:
- 4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов, дальше прогнозируется постепенное похолодание;
- месяц закончится на уровне +20 градусов в дневные часы;
- прогнозируется 7 дождевых периодов в течение месяца. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе августа – существенными;
- на юге первая неделя месяца будет по-летнему жаркой с температурами на уровне +31… +34 градуса, 14 числа ожидается новый температурный пик вблизи +35 градусов, но больше до конца августа и всего лета таких температур уже не будет.
Прогноз погоды на лето 2021:
Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.