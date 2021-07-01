От мощных бурь до испепеляющей жары: синоптик удивил прогнозом до конца лета

До конца лета в Украине прогнозируют температурные качели / konetssveta.ru

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду ждать украинцам до конца лета 2021.

Как подчеркнул он в прогнозе Оbozrevatel, до осени в Украине прогнозируется как сильная жара, так и серьезное снижение температуры воздуха.

Он не исключил резких перепадов температур, а также вероятность сильных осадков в разных областях страны.

При этом синоптик посоветовал украинцам привыкать к так называемым температурным качелям, которые прогнозируются в июле и августе.

Прогноз погоды на июль:

в центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями;

с 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание;

в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса;

в последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара;

на юге страны температура может достигать+34 +36 градусов с пиком 13 числа.

Прогноз погоды на август:

4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов, дальше прогнозируется постепенное похолодание;

месяц закончится на уровне +20 градусов в дневные часы;

прогнозируется 7 дождевых периодов в течение месяца. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе августа – существенными;

на юге первая неделя месяца будет по-летнему жаркой с температурами на уровне +31… +34 градуса, 14 числа ожидается новый температурный пик вблизи +35 градусов, но больше до конца августа и всего лета таких температур уже не будет.

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.