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Аномальная жара атакует: синоптики предупредили украинцев об опасности

7 июля 2021, 17:21
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Дожди полностью уйдут с территории Украины.

Погода
Погода в Украине будет аномально жаркой / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается опасная. Синоптики предупреждают о периоде аномальной жары. Дожди полностью уйдут с территории Украины, а жарить будет почти целую неделю подряд.

На востоке страны ближайшая неделя ожидается с температурой до +29 градусов днем. В пятницу ожидается повышение температуры до +31 градуса и на выходных будет жарко, +31 +33 градуса. С понедельника в регион вернутся грозы, которые на пару градусов опустят температуру, но уже к 15 июля жителей восточных регионов снова накроет температурой в +35 градусов.

Ночная температура воздуха в эти дни прохладой не сильно побалует, ожидается от +18 до +23 градусов.

Южные области грозами и дождями будет заливать до пятницы, а после – ожидается сухая и солнечная погода до 15 июля. Температура воздуха на выходных поднимется до +29 градусов, но с понедельника снова опустится до +27 +28 градусов. Ночью будет тоже жарко, от +20 до +23 градусов, сообщили на сайте Gismeteo.

На севере страны осадков не будет всю ближайшую неделю, а температура воздуха снова начнет подниматься. К концу недели ожидается +28 +30 градусов. На выходных +30 +31 градус, а с понедельника синоптики прогнозируют повышение до +33 +34 градусов. Ночная температура тоже не будет отставать, ожидается от +19 с повышением до +25 градусов. 12-14 июля возможны небольшие грозы.

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Запад страны окажется в зоне сухой и жаркой погоды уже с четверга, температура поднимется до +29 градусов. На выходных ожидается до +30 градусов.

А с понедельника в регион вернутся грозы, и температура сначала упадет до +27 +28 градусов, а потом снова поднимется до +31 градуса. Ночью ожидается повышение от +17 до +21 градуса.

В Киеве ближайшие 10 дней будут опасными, так как будет стоять сухая и солнечная погода, а осадков с 8 по 15 июля не будет совсем. Дневная температура воздуха к концу недели поднимется до +30 +32 градусов, с понедельника станет еще жарче, до +33 +34 градусов.

Ночью в столице ожидается от +19 до +24 градусов. 6 и 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Синоптик Светлана Краковская ранее заявляла, что уже к середине лета Украина может столкнуться с некими "тропическими ночами" – явлением, когда температура воздуха ночью остается на уровне 20 градусов тепла.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя температура в июле в Украине будет колебаться от +20 до +25 градусов. Однако ожидаются дни, когда украинцы столкнутся с серьезной жарой.

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