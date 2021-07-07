Украину атакуют жара, дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля

Украинцев 7 июля снова ждет тридцатиградусная жара / УНИАН

В среду, 7 июля, погода в Украине принесет жару по всей территории страны. В южных и восточных областях будут дожди и грозы, а в отдельных районах ожидаются град и шквалы. В среднем температура днем составит от 26 до 31 градуса тепла. Ночью будет прохладнее – от +15 до +20.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, украинцев сегодня ожидает жара. Дожди, грозы, а также град и шквалы 15-20 м/с пройдут кратковременно и только в южных и восточных областях страны. Во всех других регионах будет сухая погода.

В среднем, температура воздуха прогреется от 26 до 31 градуса тепла, в центральных, южных и восточных областях ожидается до +32-33.Читайте такжеСразу после рекордной жары ворвется осень: озвучен прогноз погоды в Киеве до конца лета

Погода в Киеве 7 июля будет сухой, дождей синоптики не обещают. Температура днем – от 30 до 32 градусов тепла. Ночью +17-19.

Погода в Украине

Погода в Украине в июле снова может удивить украинцев. Ожидается возвращение жары, которая атаковала страну в июне. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров могут зашкаливать на показателях до 35-40 градусов тепла.

Синоптик Светлана Краковская ранее заявляла, что уже к середине лета Украина может столкнуться с некими "тропическими ночами" – явлением, когда температура воздуха ночью остается на уровне 20 градусов тепла.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя температура в июле в Украине будет колебаться от +20 до +25 градусов. Однако ожидаются дни, когда украинцы столкнутся с серьезной жарой.