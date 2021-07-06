Украину атакует мощный антициклон и резко изменится погода

Погода будет опасной в Украине / pixabay

Погода в Украине на Ивана Купала в среду, 7 июля начнет резко меняться. По прогнозу синоптиков, дождей и гроз станет меньше, а температура немного повысится.

По данным синоптика Наталки Диденко, 7 июля, Украина "станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с интересным и причудливым именем Kornelieke".

При этом циклон все еще будет "сопротивляться" на "южном фронте". Поэтому грозовые дожди завтра вероятны на юге, востоке и в части центра.

Днем, 7 июля также вероятны дожди и грозы на западе из-за атмосферного фронта, который пожалует в эти области.

А вот в праздничную ночь с 6 на 7 июля дожди вероятны лишь в южной части, восточных и центральных областях. На севере осадки не прогнозируются.

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Температура воздуха повысится до +26 +33 градусов, немного свежее будет в "зоне действия циклона" - на юге - от +24 до +28 градусов.

"В дальнейшем антициклон таки добавит своим авторитетом - дожди из Украины вытеснит, жара усилится", - добавила синоптик.

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В Украинском гидрометцентре также подтвердили, что после Ивана Купала - с 8 по 10 июля в Украине будет царить антициклон с безоблачным небом и температурой +29 +34 градуса.

В Киеве в ночь на Ивана ожидается +18 +20 градусов. Днем 7-го в столице будет солнечно и жарко, +28 +30 градусов. Осадки не предвидятся.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.