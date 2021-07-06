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Украину захлестнут ливни и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

6 июля 2021, 09:36
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Дожди ожидаются во всех регионах, кроме Закарпатской области.

Гроза
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и дождей / УНИАН

Во вторник, 6 июля, синоптики объявили о штормовом предупреждении в южных, восточных и центральных регионах Украины. Ожидаются ливни, грозы и местами даже град. Дожди будут по всей стране, кроме Закарпатской области, где ожидается стабильная сухая погода. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что на юге, востоке и в центральных регионах будут грозы, в ряде районов ожидаются град и шквалы 15-20м/с.

Южные и восточные регионы днем захлестнут серьезные дожди. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

Дожди захлестнут все регионы страны, кроме Закарпатской области, где синоптики ожидают сухой погоды.Читайте такжеЖара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала ранее заявила, что дожди по всей стране были вызваны циклоном, который сейчас находится над Азовским морем. Однако циклон уходит, и уже с 7 июля в Украине снова будет сухая и жаркая погода. Ожидается, что до конца недели украинцев ждет жара от 28 до 32 градусов тепла. Местами температура воздуха будет прогреваться до +34.

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