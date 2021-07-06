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Циклон вскоре "умрет", вернется жара: синоптик назвала дату

6 июля 2021, 06:47
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Осадки по всем областям прекратятся уже ориентировочно со среды, говорит прогноз погоды. Установится стабильная и сухая погода.

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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара / GoodFon

Погода в Украине в последние дни была очень дождливой. Ливни и грозы были связаны с циклоном, который сейчас оказался над Азовским морем. Со среды, 7 июля, "циклон начнет умирать". Осадки прекратятся и установится стабильная и сухая погода.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает Obozrevatel. По ее словам, следует ожидать новую волну жары.

"Жара до конца этой недели усилится до 28-32 градусов, на юге и востоке местами до 34 градусов", - рассказала синоптик.

Хала сообщила и о текущем уровне температуры воды в Черном, Азовском морях и в Днепре. Исходя из этих показателей, вода пригодна для купания даже в ситуации, когда над страной господствует циклон. Впрочем, наиболее холодной морская вода оказалась вблизи Одессы.

"По состоянию на 9 утра 5 июля температура в Черном и в Азовском морях 24 и 27 градусов. Вблизи Одессы - 21 градус. В Днепре в пределах Киева - 25 градусов", – отметила эксперт.

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Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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