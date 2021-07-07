Сразу после рекордной жары ворвется осень: озвучен прогноз погоды в Киеве до конца лета

Осадки в Киеве в июле будут в рамках климатической нормы, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Киеве до конца лета будет капризной. Жаркие дни будут сменяться холодными. При этом в июле 2021 столица может установить новые исторические температурные рекорды.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что погода в июле в Киеве будет в рамках климатической нормы. В среднем, столбики термометров будут колебаться в пределах +20… +25 градусов. Отдельные дни будут очень жаркими.

Что касается осадков, то в июле никаких рекордов не предвидится. Их месячное количество составит 34-91 мм, что в пределах климатической нормы.

Прогноз погоды на август 2021

Август в Киеве стартует с довольно высокой температуры воздуха. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Такая погода будет царить до 7 июля. Народный синоптик Леонида Горбань прогнозирует, что 4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов. Но потом рекордное тепло пойдет на спад.

Так, с 8 по 27 августа в городе ожидается сухая погода с комфортной температурой воздуха - днем не выше +27 градусов. Ночью будут господствовать "комфортные" градусы – около +20. А с 28 августа в городе ожидается незначительное снижение температуры воздуха.

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Как сообщал Главред, погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометров на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней, придут так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.