Тропики в Украине: климатолог предупредила об аномальной жаре в июле

В июле в Украине прогнозируют жаркую погоду / Reuters

В Украине жаркая погода будет наблюдаться достаточно длительный и непрерывный период. Кроме того, она сопровождается достаточно высокими температурами ночью, рассказала климатолог Вера Балабух.

По ее прогнозу, вторая половина июля ожидается наиболее жаркой. "Проблема не в том, что такая температура наблюдается, а в том, что будет достаточно длительный и непрерывный период такой температуры. Кроме того, она сопровождается достаточно высокими температурами ночью. Мы видим, что сейчас у нас самые низкие ночные температуры превышают 20 градусов. Это так называемые тропические ночи", - рассказала она в эфире Апостроф TV.

Климатолог пояснила, что раньше на Полесье, в Киеве таких критических ночей было всего несколько за все лето, то сейчас уже несколько недель подряд фиксируются такие температуры: "И в дальнейшем они сохраняются. Такого количества тропических ночей у нас давно не было".

Прогноз погоды в июле

Она сообщила, что до конца июля температура воздуха ожидается на 1-2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет.

Балабух добавила, что аномальные климатические явления грозят Украине в течение всего года.

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Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 9 июля, погоду в Украине будет определять антициклон: осадков в Украине не прогнозируется, жара будет усиливаться.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.