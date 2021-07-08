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Украину разжарит до +35 градусов: синоптик рассказала, когда ждать пекла

8 июля 2021, 12:59

В Украине прогнозируют усиление жары, особенно на востоке страны.

Жара в Украине усилится
В Украине усилится жара / УНИАН

В пятницу, 9 июля, погоду в Украине будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Facebook, осадков в Украине не прогнозируется.

В то же время синоптик предупредила о том, что жара снова усиливается: "9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины подниматься до +29 +33 градусов. Далее – выше".

По ее прогнозу, в ближайшие дни, и на следующей неделе в Украине также будет жарко, особенно на востоке страны, температура поднимется до +30 +35 градусов.

"Жара в столице будет продолжаться. В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но горячая погода все равно еще будет продолжаться", - добавила Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Как уточнили в Украинском гидрометцентре, 9-10 июля в Украине сохранится переменная облачность, без осадков, лишь 10 июля на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +15 +20 градусов, днем +28 +33 градуса. В Киеве и области 9-10 июля также без дождей. Температура ночью +15 +20 градусов, днем +28 +33 градуса.

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

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