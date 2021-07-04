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Жара усиливается: после удара циклона украинцев ждет новое пекло – синоптик

4 июля 2021, 12:48
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Наталья Диденко рассказала, когда в Украине прогнозируется усиление жары.

В Украину идет новая жара
В Украине прогнозируют новое повышение температуры / УНИАН

В понедельник, 5 июля погоду в Украине будет определять южный циклон, который обусловит дождливую погоду с грозами, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в первый день новой недели кратковременные грозовые дожди вероятны в большинстве областей (кроме северо-востока).

Синоптик прогнозирует температуру + 25 + 29 градусов, на Западе + 23 + 27 градусов.

Она добавила, что в Киеве возможен дождь, температура воздуха в столице будет +27 градусов.

Диденко предупредила, что в Украине через неделю жара усилится.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре уточнили, что 5 июля, в Украине кратковременные дожди, грозы, днём в центральных областях в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы. Температура воздуха ночью +15 +20 градусов, днём +24 +29 градусов.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью +17 +19 градусов, днём +26 +28 градусов.

Прогноз погоды на 5 июля / meteo.gov.ua

Жара усиливается: чего ждать от изменения климата

В Украине погода последние пять лет существенно изменилась и стала рекордно теплой. Метеорологи все чаще фиксируют аномальные погодные условия, рассказала заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает 24 канал.

Она объяснила, что аномальная погода наблюдается из-за изменений климатической системы, в частности, повышается температура воздуха, изменяется термический режим, а также длительность сезонов.

"Мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов... Именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", — заявила она.

Так, последние 5 лет, по ее словам, были самыми теплыми, как в Украине, так и на планете. А в 2020 год вообще выдался в Украине наиболее жарким минимум за последние 140 лет.

Кроме аномально высоких температур, в Украине фиксируют и резкие изменения погоды. Это связано с изменением атмосферной циркуляции. Так, из-за неравномерных изменений температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Читайте такжеПекло до +40: синоптик рассказала, ждать ли "страшную жару" в июле

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

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