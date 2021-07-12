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Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы

12 июля 2021, 14:49
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Погоду в Украине определяет гигантский антициклон, который господствует вот уже почти 7 дней.

В Украину идет рекордная жара
В Украине прогнозируют +38 градусов / УНИАН

В Украине 12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и в Харьковской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы, рассказали в Укргидрометцентре.

13 июля на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 14 июля в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​29-34°, 13 июля в южной части 25-30°; в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​22-27°, сообщает Укринформ.

15-16 июля тоже ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°; днем 30-36°, на юге и востоке страны до38°. Сухо, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

В Киеве и области 12 июля ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-21°, днем ​​31-34°. 13 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 14 июля без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​29-34°. 15-16 июля сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем ​​31-36°.

Горячий антициклон над Украиной: синоптик рассказал, к чему готовиться

Как пояснил синоптик Виталий Постригань, погоду в Украине определяет гигантский антициклон, который господствует вот уже почти 7 дней.

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Он установился по всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км. Это обширное барическое образование перекрыло пути ветрам и заблокировал западные процессы, с которым связаны атлантические циклоны, а значит и дожди, пояснил синоптик.

"Такая синоптическая ситуация сохранится как минимум еще неделю. Таким образом, время существования блокирующего антициклона затянется до 14 дней, что бывает очень редко. Обычно, срок существования антициклона около 5 суток", - добавил Постригань в Facebook.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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