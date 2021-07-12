После мощных ливней Карпаты затопило: один человек мог стать жертвой стихии

Непогода накрыла Карпаты/ dsns.gov.ua

В минувшие выходные непогода накрыла Карпаты. После сильного ливня и подтопления полиция ищет 65-летнего жителя села Ясиня – мужчина мог стать жертвой стихии.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки. Затопило две сотни домов, передает ТСН.

Кроме того, наводнение размыло дорогу. Спасатели привозят людям провизию и откачивают воду.

На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский- выпал град. Непогода бушевала, когда на горе было полсотни человек. Всем удалось скрыться.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Херсонскую область 6 и 7 июля также накрыли ливни. Спасатели продолжают помогать людям ликвидировать последствия непогоды.

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Как сообщает ГУ ГосЧС Украины, в Скадовске по состоянию на утро 11 июля на откачке воды работали 2 единицы техники, 4 мотопомпы и 4 спасателя. От территориальной общины — 6 мотопомп и 6 работников. Еще остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 1 частный дом.

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На этой неделе в плену циклона окажется чуть ли не вся Украина, прогнозируют синоптики. Самый высокий уровень опасности на ближайшие дни спасатели объявили для южных и центральных областей. Кроме ливней, украинцев предупредили о градах и шквалах. При этом температура воздуха будет высокой - днем столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на сегодня. По ее словам, 12 июля в Украине ожидаются осадки, местами сильные, временами ливни, возможен град и шквалы. Погода в Киеве также будет дождливой.