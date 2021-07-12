"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик

В Украине прогнозируют дожди / УНИАН

В понедельник, 12 июля, в Украине ожидаются осадки, местами сильные, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, временами возможен град и шквалы.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам). В Украине - локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы", - пишет она.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник сильный дождь можно ожидать и в Киеве.

Она уточнила, что в ближайшее время жара все еще сохранится в Украине.

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"В общем жара пока остается в Украине. Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони - будет дождь", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось о том, что на юге Украины и в Карпатском регионе в ближайшие часы ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды на 12 июля / meteo.gov.ua

Синоптики и спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами, градом и шквальным ветром.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.