УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик

12 июля 2021, 08:17
Прослушать новость
Остановить

Синоптик предупредила, что в понедельник сильный дождь прогнозируется в Киеве.

дождь
В Украине прогнозируют дожди / УНИАН

В понедельник, 12 июля, в Украине ожидаются осадки, местами сильные, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, временами возможен град и шквалы.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам). В Украине - локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы", - пишет она.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник сильный дождь можно ожидать и в Киеве.

Она уточнила, что в ближайшее время жара все еще сохранится в Украине.

Реклама

"В общем жара пока остается в Украине. Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони - будет дождь", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось о том, что на юге Украины и в Карпатском регионе в ближайшие часы ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды на 12 июля / meteo.gov.ua

Синоптики и спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами, градом и шквальным ветром.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTokВ моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфереГороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Встреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светитВстреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светит "Щиро дякую": Меладзе заговорил на украинском и взорвал Atlas Weekend"Щиро дякую": Меладзе заговорил на украинском и взорвал Atlas Weekend

Последние новости

08:22

Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

08:17

"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик Видео

07:57

"Самая ужасная за все годы": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде-2020 Фото

07:55

Слезятся глаза: зевота и другие более серьезные причины Видео

07:54

Третья доза COVID-вакцины: в США оценили необходимость укола-усилителя Видео

Реклама
07:45

Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России мнение

07:10

Астролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Видео

07:09

В Днепре умер 2-летний мальчик, которого зверски изрезал ножом отчим Видео

06:40

Зеленский в Германии провел первую встречу

06:30

Почему Европа не торопится покупать больше газа у России мнение

06:02

Кардиолог поведал, сколько часов нужно спать, чтобы избежать проблем с сердцем

05:28

Встреча Зеленского с Путиным: эксперт РФ предупредил об опасности кремлевской западни Видео

05:02

День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

04:22

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

03:50

Обновлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

03:02

Украине не светит НАТО: эксперт объяснил неизбежность провала евроатлантической кампании Киева Видео

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

01:37

Какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть: советы от диетолога

01:17

Италия сенсационно выиграла Евро-2020 Фото Видео

00:51

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла Видео

Реклама
00:19

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

11 июля, воскресенье
23:46

Синоптики рассказали, когда в Украину придет резкое похолодание Видео

22:57

Врачи назвали опасные алкогольные напитки, которые категорически нельзя пить в жару Видео

22:00

В Киев "устал" мост Патона: водопад локализировали, названа причина аварии

21:58

Кровь перед финалом Евро-2020: английские ультрас устроили погроми в Лондоне Видео

21:46

Какие вещи должны быть в каждом доме: привлекут богатство и здоровье Видео

21:32

Карпаты и Одесса под угрозой: стихия ударит мощными ливнями с градом, грозами и шквалами Видео

21:18

Били стекла и проклинали медиков: родственники умершего от коронавируса напали на больницу Запорожья Видео

21:13

Лилия Ребрик поделилась своим рецептом приготовления окрошки

20:49

"Запад перешел на сторону врага": эксперт оценил сделку США и РФ по Донбассу Видео

20:12

Названа самая опасная температура воздуха для человека Видео

19:42

Отчим перерезал горло: на Днепропетровщине в больнице умер двухлетний малыш Видео

18:52

Выяснились сроки завершения строительства Северного потока-2 Видео

18:49

Прыжок во Вселенную: британский миллиардер Брэнсон открыл эру космического туризма Видео

18:42

Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать Видео

18:21

Диетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровья

18:19

Что нельзя готовить на Петра и Павла: меню и вкусные рецепты на праздник Видео

18:03

У Путина резко отреагировали на непризнание Францией вакцины Спутник-V

17:58

Потоп на Закарпатье: мощный удар стихии превратил улицы в бушующие реки Видео

17:45

"Я бы этого хотел": Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе Видео

Реклама
17:20

Утонул на глазах матери: в Харькове 17-летний парень погиб, спасая друга

17:13

Вывозят тачками: украинские туристы на Азовском море страдают от нашествия опасных медуз Видео

16:43

Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни

16:33

Семь самых модных женских стрижек лета 2021 Фото Видео

16:26

Каминг-аут Melovin вдохновил солистку KAZKA на смелое признание о своей ориентации Видео

16:24

Украину раскалит до предела: синоптики предупредили о рекордах аномальной жары Видео

16:17

Искали два дня: в Кременчуге обнаружили тело 8-летнего мальчика Фото Видео

16:12

Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку Видео

15:16

"Это ужас": Новую почту обвинили в уничтожении посылок на 2,8 тысячи долларов Видео

15:06

Пока в Украине жара и пылающее солнце: высокогорье Карпат засыпало снегом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять