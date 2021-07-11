Карпаты и Одесса под угрозой: стихия ударит мощными ливнями с градом, грозами и шквалами

На западе и юге Украины ожидают ухудшения погодных услвоий / @ukrgmc.official

На юге Украины и в Карпатском регионе в ближайшие часы ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Синоптики и спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами, градом и шквальным ветром, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается об ухудшении погоды на Закарпатье, в Карпатах и в южных областях в воскресенье, 11 июля. Такая же погода прогнозируется в понедельник, 12 июля, в тех же регионах, а также в центральных областях.

"До конца суток 11 июля в южной части и карпатском регионе, днем 12 июня в южных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", — предупредили в ГСЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в ближайшие сутки сохранится жаркий воздух тропического происхождения, атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха на большей части территории страны увеличится.

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Температура ночью +16 +21 градус, днем +29 +34 градуса, в Карпатах ночью +9 +14 градусов, днем +23 +28 градусов.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.