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Украину раскалит до предела: синоптики предупредили о рекордах аномальной жары

11 июля 2021, 16:24
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С понедельника температура воздуха достигнет предельных градусов.

В Украине прогнозируется рекордная жара
В Украине сохранится жаркая погода / konetssveta.ru

В Украине в ближайшие сутки сохранится жаркий воздух тропического происхождения, атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха на большей части территории страны увеличится.

Прогноз погоды на 12 июля

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник ночью, 12 июля, в Украине без осадков, днем в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, в отдельных районах град и шквалы, осадков не ожидается.

Температура ночью +16 +21 градус, днем +29 +34 градуса, в Карпатах ночью +9 +14 градусов, днем +23 +28 градусов.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +19 +21 градус, днем +30 +32 градуса.

Прогноз погоды на 12 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 июля

Во вторник, 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

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Температура ночью +15 +20 градусов, днем +29 +34 градуса, в Карпатах ночью +8 +13 градусов, днем +22 +27 градусов.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18 +20 градусов, днем +31 +33 градуса.

Прогноз погоды на 13 июля / meteo.gov.ua

Когда в Украине ждать снижения температуры

По словам синоптика Украинского гидрометцентра Александра Халы, с понедельника температура воздуха достигнет рекордов.

"Температурные показатели ночью будут составлять 18-22 градуса, в дневные часы – 28-33, местами может даже до 35 пригревать. С понедельника показатели будут оставаться высокими. В течение следующей недели жара сохранится в Украине. И даже в конце следующей недели может еще на 1-2 градуса усилиться", – сообщил он Сегодня.

Только 18-19 июля может стать немного свежее, похолодание придет с запада, добавил Хала.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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