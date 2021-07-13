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Жара и удар стихии: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца лета

13 июля 2021, 09:50
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Август окажется противоположностью июлю - погода в Украине будет жаркой и сухой. А закончится лето проливным дождем.

жара, лето
Погода в Украине в августе будет жаркой и практически без дождей / Reuters

Погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

После испепеляющей жары Украину ждет удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней. За два дня - 21-22 июля - выпадет 15-20 мм осадков. При этом, по словам синоптика, не будет но ураганов и града, передает Сегодня.

"Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями", - отметил Горбань.

Прогноз погоды в Украине на август 2021

Август окажется противоположностью июлю: будет жарко и практически без дождей.

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"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20…+22 градусов", - рассказал народный синоптик.

Погода в Украине перед Днем Независимости будет теплой. Столбики термометров покажут около +26… +28 градусов. Лето закончится проливным дождем, резюмировал Горбань.

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Как сообщал Главред, в Украину возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России. В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем жара спадет.

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