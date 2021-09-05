Украину ждут необратимые изменения климата и аномалии: эколог предупредила об опасности

В Украине изменения климата становятся необратимыми / УНИАН

В Украине уже произошли огромные изменения климата, заявила вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко.

В эфире на канале Украина 24 она напомнила, что 19 июля за полчаса наблюдалось выпадение аномального количества осадков, которое обычно выпадает в течение месяца.

"Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата в Украине уже сегодня. Мы должны об этом подумать, потому что времени остается в обрез", - говорит эксперт.

Она уверена в том, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры.

"По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми", - предупредила климатолог.

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Она также назвала меры, которые необходимо предпринять для исправления ситуации.

"Есть изменения, которые необходимо делать на государственном уровне - внедрение методов циркулярной экономики, которые уже введены в европейских странах. Именно это даст нам возможность не использовать наши природные ресурсы, а использовать сырье, которое было уже использовано ранее, то есть берем вторичное сырье и используем его в новых продуктах", - пояснила она.

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Эколог добавила, что также необходимо принять меры по уменьшению выбросов в атмосферу. Заружко считает, что нужно повышать уровень экологической сознательности граждан.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).