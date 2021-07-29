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Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе

29 июля 2021, 12:55
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В августе число дней с высокой температурой воздуха +30 и более градусов будет очень большим, говорит Николай Кульбида.

Погода
В августе ожидается жаркая погода, говорит Николай Кульбида / pixabay

В Украине август ожидается более жарким, чем обычно. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год. При этом она выше, чем предыдущая норма, с 1981 по 1990 год, пишет Сегодня.

Синоптик рассказал, что средняя месячная температура в августе предполагается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов, это столько же, сколько было в июле, который считается самым жарким месяцем лета.

Он уточнил, что в августе-2021 число дней с высокой температурой воздуха +30 и более градусов будет очень большим, причем независимо от региона.

"Вероятнее всего, что прохладнее будет на западе, а в остальных регионах возможно до 20 жарких дней, а на юге – почти весь месяц окажется очень жарким и сухим. При этом не приходится ожидать, что Украину продолжат заливать дожди, период сильных дождей прошел", - добавил Кульбида.

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Погода в августе: прогноз Gismeteo

Обратим внимание, что по прогнозу сайта Gismeteo, в августе ожидаются как жаркие дни, так и обильные осадки. При этом максимальная температура, по прогнозам, не превышает 29 градусов тепла.

/ gismeteo.ua

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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