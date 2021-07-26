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Разжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары

26 июля 2021, 11:17
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Всю неделю температура воздуха в Украине будет повышаться, прогнозируют синоптики.

Жара возвращается в Украину
В Украине прогнозируют жаркую погоду / pixabay

В Украине во вторник, 27-го июля максимальная температура воздуха составит +28 +33 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Facebook, в западных областях страны прогнозируются осадки. Кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, а также ожидаются в Винницкой и Житомирской областях.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 27-го июля предполагается около +30 градусов, дожди маловероятны.

Она уточнила, что в течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также в Днепропетровская область.

Более свежая погода прогнозируется в западных областях Украины, добавила Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра:

Как сообщает Укринформ со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 27 июля кратковременные дожди возможны на западе Украины, 28 июля - в северных и центральных областях. Температура прогнозируется +27 +32 градуса, на юге местами до +35 градусов.

В столице и в Киевской области во вторник облачно, без осадков. 28 июля переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Температура +​​27 +32 градуса.

29-30 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы, температура +​​27 +33 градуса; на юге страны днем +​​30 +36 градусов, резюмировали синоптики.

Прогноз погоды на 27 июля / meteo.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой. В западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов.

"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. И как вы помните, то при антициклональном характере синоптических процессов имеем достаточно комфортные, спокойные погодные условия", — сообщили в Укргидрометцентре.

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