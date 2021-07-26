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В Украину возвращается аномальная жара

26 июля 2021, 08:04
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Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов, говорит прогноз погоды. На Западе Украины возможен дождь. Жарче всего сегодня будет на Востоке и Юге.

Погода
Погода в Украине сегодня будет сухой и жаркой, предупредил синоптик / pixabay

Погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой. Впрочем, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов.

"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. И как вы помните, то при антициклональном характере синоптических процессов имеем достаточно комфортные, спокойные погодные условия", — сообщили в Укргидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов. Ночью будет тепло — от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный - на востоке страны.

Погода в Киеве в понедельник будет сухой и солнечной. Столбики термометров покажут ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов выше нуля.

Погода в Харькове будет жаркой. Днем столбики термометра покажут +30… +32 градуса.

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В Одессе воздух прогреется до +32 днем, ночью столбики термометров покажут +19.

Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем ​​дождь. Температура воздуха ночью +15… +17 градусов тепла, а днем ​​+27…+29 выше нуля.

Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +16, а днем ​​температура достигнет +30 градусов.

Погода в Украине 26 июля 2021 / meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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