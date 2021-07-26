В Украину возвращается аномальная жара

Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов, говорит прогноз погоды. На Западе Украины возможен дождь. Жарче всего сегодня будет на Востоке и Юге.
Погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой. Впрочем, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов.
"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. И как вы помните, то при антициклональном характере синоптических процессов имеем достаточно комфортные, спокойные погодные условия", — сообщили в Укргидрометцентре.
Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов. Ночью будет тепло — от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный - на востоке страны.
Погода в Киеве в понедельник будет сухой и солнечной. Столбики термометров покажут ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов выше нуля.
Погода в Харькове будет жаркой. Днем столбики термометра покажут +30… +32 градуса.
В Одессе воздух прогреется до +32 днем, ночью столбики термометров покажут +19.
Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем дождь. Температура воздуха ночью +15… +17 градусов тепла, а днем +27…+29 выше нуля.
Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +16, а днем температура достигнет +30 градусов.
Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.
Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.