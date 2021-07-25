Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни немного испортится и станет свежее на несколько градусов, но невыносимая жара до более +35 градусов все чаще будет повторяться.

Как заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в эфире Радио НВ, особенно жаркими являются последние пять лет.

По ее словам, это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение климатических изменений, и такие процессы характерны не только для Украины, "но и в целом для нашей планеты, северного полушария". Кроме того, специалист говорит, что волны жары в Украине будут все чаще.

"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и впредь, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекорды, связанные с аномально высокой температурой", - сказала Вера Балабух.

Специалист говорит, что причиной таких изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов.

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"То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по наихудшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - добавила она.

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Между тем синоптики отмечают, что сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Жарким месяцем этого лета, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, станет август. На протяжении него температура практически не опускаться ниже +30 градусов, а дождей будет мало.

Ранее на этой неделе из-за стихии в стране были обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях. Подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств. Эвакуированы 18 человек. Повалено 90 деревьев.

Наибольшим образом пострадала Одесса. Там прошел самый сильный за последние годы ливень, который превратил улицы в полноводные реки, затопил автомобили и часть рынка "7-ой километр".