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Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий

25 июля 2021, 10:43

Погода в Украине готовит период затяжных осадков в виде сильных ливней с грозами, и температурные "качели" до конца июля и в начале августа.

Украину ожидают дожди с грозами
Украину накроют дожди с грозами / poltava.depo.ua

Погода в Украине до конца июля и в начале августа будет довольно переменчивой. Так, ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей, говорится в прогнозе синоптиков Gismeteo.

По обещаниям синоптиков, комфортная погода, которая установится в воскресенье, 25 июля, сменится дождями с грозами и настоящим зноем. Так, в Киеве до конца июля, да и всю первую неделю следующего месяца ‒ будет дождливо, а в даты 28, 31 июля и 6 августа пройдут сильные ливни с грозой.

В Харькове сильные ливни с грозой ожидаются 29 июля и 1 августа. В целом же, будет преобладать малооблачная, переменная облачность, или ясная погода. В последнюю неделю июля столбики термометра поднимутся до +31° максимум, после чего с начала августа температура воздуха снизится до +23°. Далее снова потеплеет.

В Днепре и Одессе сезон дождей начнется с четверга, 29 июля, но затяжными они не станут. До конца июля будет довольно жанр: около +28... +31°, а уже 2 августа столбики термометров опустятся до +25 градусов, после чего снова пойдут вверх.

Во Львове с 26 июля и вплоть до 7 августа зарядят дожди (27-28 и 31 июля ‒ сильные ливни с грозами). Температура воздуха начнет опускаться в конце месяца с +29 до +22... +24° в первых числах августа.

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В северных областях ‒ Сумской и Черниговской ближайшие две недели будет преобладать дождливая погода, 28-29 июля, 2 и 6 августа прогнозируются довольно мощные ливни с грозами. В этот период столбики термометров днем не будут подниматься выше +29°, а ночью ‒ держаться на уровне +16…+18°.

На остальной территории Украины ‒ периоды дождей стартует 27 июля. В Хмельницком температура воздуха с 30 на 31 июля снизится с +31 до +26°, а в Луганске со 31 июля столбики термометров поднимутся до +33°, после чего резко посвежеет до +27° уже 2-3 августа, но затем опять вернется жара.

Ранее на этой неделе из-за стихии в стране были обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях. Подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств. Эвакуированы 18 человек. Повалено 90 деревьев.

Наибольшим образом пострадала Одесса. Там прошел самый сильный за последние годы ливень, который превратил улицы в полноводные реки, затопил автомобили и часть рынка "7-ой километр".

синоптики прогноз погоды Погода в Украине
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