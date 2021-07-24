Лето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали сроки

Украину накроют две волны жары / УНИАН

В Украине до конца июля прогнозируется теплая погода, в то же время жары и обильных ливней не ожидается. В некоторых районах в конце июля столбики могут подняться до +30 градусов, но изнуряющей жары не будет.

По словам эксперта Укргидрометеоцентра Владислава Тимофеева, в августе ожидается еще как минимум две волны тепла, пишет Сегодня.

"Конец июля – начало августа и еще вторая или третья декада августа. Но на севере Украины не должно быть экстремальной жары 35-37 градусов. Это может быть только на юге. В Киеве будет 30-33 градуса. Между этими волнами будет дождь", – озвучил синоптик свой прогноз на остаток лета.

Синоптик добавил, что лето может затянуться, поскольку до середины сентября в Украине будет теплая погода.

В свою очередь синоптик Виталий Постригань уточнил, что в 2021 году в Украине жара была не обычная. Она сопровождалась высокой влажностью воздуха и разбавлялась периодическими дождями.

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"По консультации синоптиков, возвращение жары в сопровождении грозовых дождей ожидается с 28 июля", - резюмировал он в Facebook.

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Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.