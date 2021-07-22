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Людей сносило потоками воды: Одесса ушла под воду после мощного ливня

22 июля 2021, 09:11

В результате ливня в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

Одессу затопило после ливня / dumskaya.net

В ночь на четверг, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень, в результате многие городские улицы оказались затоплены.

На улицах Балковской, Приморской, Королева, Фонтана и Черемушек сильно поднялся уровень воды, сообщает Думская.

В настоящие реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

/ dumskaya.net

Кроме того, поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

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Отметим, что на видео запечатлено, как местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливня в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

Кроме того, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы.

/ dumskaya.net

В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Напомним, в понедельник, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень, при этом буквально за 30 минут выпало 18 мм осадков, что эквивалентно почти недельной норме осадков.

дождь новости Одессы
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