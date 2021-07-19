Транспортный коллапс и мощный потоп: Киев растерзал свирепый удар грозы

Киев затопило после мощного ливня / informator.ua

В понедельник, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень, при этом буквально за 30 минут выпало 18 мм осадков, что эквивалентно почти недельной норме осадков.

Как сообщается на странице коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook, чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. В частности, пять мощных насосов в тоннеле по улице Телиги не справились со стихией.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации подтоплений на улицах Палладина, Стеценко, Кирилловской, Автозаводской, проспекте Победы, площади Героев Бреста.

/ Facebook/kievavtodor

В результате ливня затопило проспект Победы, было перекрыто движение транспорта, сообщается в Telegram-канал Патрульной полиции столицы.

Реклама

Позднее движение транспорта на проспекте Победы в Киеве было восстановлено.

Городской пассажирский транспорт курсирует без соблюдения графика движения.

"Движение восстановлено", - сказано в обновленном сообщении о перекрытии движения на проспекте Победы в направлении на выезд из города из-за значительных осадков.

Кроме того, в Киеве из-за затопления также не работает один из вестибюлей станции метро Академгородок, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

/ Facebook/kyivmetro

"Станция Академгородок, вестибюль №1 закрыты на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - отметили в комментарии относительно ситуации в метрополитене по результатам непогоды в столице.

Ранее стало известно о закрытии станции метро "Берестейская" из-за затопления кассового зала станции.

На станции Берестейской опустили гермозатвор, чтобы избежать дальнейшего затопления.

/ Facebook/kyivmetro

Также сообщается, что в Киеве из-за ливня общественный наземный транспорт курсирует без соблюдения расписания движения.

Добавим, что из-за сильного ливня в Киеве затопило улицы, что стало причиной заторов.

Образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

Киев сковали пробки / Google

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погоду будет определять холодный, атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди.

Жара в Украине будет постепенно отступать и 20-го июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится.