Украину атакует мощный грозовой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украине прогнозируют грозовые дожди / pixabay.com

В Украине погоду будет определять холодный, атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, он обеспечит распространение прохладного воздуха в том числе и на Киев.

Синоптик уточнила, что жара в Украине будет постепенно отступать и 20-го июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится.

Прогноз на 20 июля

в западных областях ожидается + 22 + 27 градусов;

в северных областях + 25 + 28 градусов;

в центральных областях в Винницкой + 25 + 27 градусов, в Черкасской + 26 + 29 градусов (в Кропивницкому с районами и на Полтавщине + 27 + 31 градусов, на Днепропетровщине + 29 + 33 градуса);

в южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник + 30 + 35 градусов.

Дожди 20 июля наиболее вероятные на Западе и Севере Украины. Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди прогнозируются в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также центральной Украине.

"Контрасты в зоне фронта, обуславливающий дожди и ослабляет жару - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы", - предупредила она. Реклама

Синоптик прогнозирует в Киеве во вторник +26, +27 градусов, вероятны периодические дожди, гроза.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Как сообщает Укргидрометцентр, 20 июля в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы:

на западе температура воздуха днем составит +22 +25 градусов, а ночью +10 +16 градусов;

на севере днем будет +23 +25 градуса, а ночью +13 +15 градусов;

в центральных областях днем будет +23 +26 градусов, а ночью +14 +16 градусов;

на юге днем будет +25 +27 градусов, а ночью +14 +16 градусов.

Прогноз погоды на 20 июля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощный западный грозовой фронт пройдет через Украину 19-22 июля. Его пик придется на 21 число, когда дожди и грозы ожидаются практически по все территории страны.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.