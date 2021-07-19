Украину атакует мощный грозовой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Жара в Украине будет постепенно отступать перед ливнями и грозами.
В Украине погоду будет определять холодный, атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в Facebook, он обеспечит распространение прохладного воздуха в том числе и на Киев.
Синоптик уточнила, что жара в Украине будет постепенно отступать и 20-го июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится.
Прогноз на 20 июля
- в западных областях ожидается + 22 + 27 градусов;
- в северных областях + 25 + 28 градусов;
- в центральных областях в Винницкой + 25 + 27 градусов, в Черкасской + 26 + 29 градусов (в Кропивницкому с районами и на Полтавщине + 27 + 31 градусов, на Днепропетровщине + 29 + 33 градуса);
- в южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник + 30 + 35 градусов.
Дожди 20 июля наиболее вероятные на Западе и Севере Украины. Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди прогнозируются в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также центральной Украине.
"Контрасты в зоне фронта, обуславливающий дожди и ослабляет жару - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы", - предупредила она.Реклама
Синоптик прогнозирует в Киеве во вторник +26, +27 градусов, вероятны периодические дожди, гроза.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Как сообщает Укргидрометцентр, 20 июля в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы:
- на западе температура воздуха днем составит +22 +25 градусов, а ночью +10 +16 градусов;
- на севере днем будет +23 +25 градуса, а ночью +13 +15 градусов;
- в центральных областях днем будет +23 +26 градусов, а ночью +14 +16 градусов;
- на юге днем будет +25 +27 градусов, а ночью +14 +16 градусов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощный западный грозовой фронт пройдет через Украину 19-22 июля. Его пик придется на 21 число, когда дожди и грозы ожидаются практически по все территории страны.
Прогноз погоды до конца лета 2021
Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.