Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла

Украину накроет новая волна адской жары / УНИАН

После недолгого спада температуры в Украине прогнозируется новая волна сильной жары.

Уже с 23 июля температура воздуха в ряде регионов Украины достигнет отметки +34 градуса, свидетельствуют данные портала Ventusky.

Отметим, что новое повышение температуры ожидается с 23 июля, а пик адской жары прогнозируется 27 июля, когда температура повысится до +34 градусов.

Отметим, что в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. В западных областях столбики термометров опустятся до +20..+23 градусов, в центральных регионах ожидается до +26 градусов, а на востоке страны прогнозируется до +25..+27 градусов.

Украину накроют грозовые ливни: когда и где ждать "потопа"

В то же время, по данным портала, мощный западный грозовой фронт пройдет через Украину 19-22 июля. Его пик придется на 21 число, когда дожди и грозы ожидаются практически по все территории страны.

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/ ventusky.com

Обратим внимание, что по данным портала Gismeteo, в Украине в ближайшее время прогнозируется дождливая погода. Ожидаются сильные ливни с грозами.

В то же время температура воздуха до конца июле не прогнозируется выше +28 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время в Украине погода будет постепенно меняться за счет ослабления антициклона и нестабильной атмосферы.

После выходных украинцам надо готовиться постепенному ослаблению жары.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.