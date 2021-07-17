Конец тропической жары: синоптик назвала дату похолодания в Украине

В Украине дожди придут на смену жаре / Фото Reuters

В ближайшее время в Украине погода будет постепенно меняться за счет ослабления антициклона и нестабильной атмосферы, рассказала синоптик Наталья Птуха.

Как подчеркнула она в эфире Радио НВ, на выходных украинцам надо готовиться к довольно жаркой погоде, однако она уже будет на несколько градусов прохладнее.

"Первыми почувствуют такую ​​прохладу западные области, а в полной мере уже практически вся территория, кроме востока, юга и юго-востока, уже в понедельник. Будет существенное изменение синоптической ситуации, когда с запада к нам придут долгожданные дожди и, соответственно, принесут снижение температуры. Хотя в выходные, стоит отметить, могут быть небольшие кратковременные дожди, грозы, именно в западных, северных областях", — прогнозирует синоптик.

Она уточнила, что ночь на 16 июля стала рекордной по температуре воздуха.

"Две ночи подряд у нас в Киеве тропические ночи. Температура не опустилась ниже отметки +24,4 градуса. Это на 2,4 градуса выше, чем был предыдущий рекорд для той ночи, на 16 июля 2001 года. То есть, опять за 141 год у нас самая высокая температура ночью была", — добавила Птуха.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что в Украине жаркую погоду определяет затянувшийся восточный антициклон, который закрывает территорию страны от дождевых атмосферных фронтов.

Читайте такжеНа Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды

Однако северные циклоны с атмосферными фронтами вскоре должны изменить погоду в Украине.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.