Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40°

Рекордную жару прогнозируют в Украине

В Украине жаркую погоду определяет затянувшийся восточный антициклон, который закрывает территорию страны от дождевых атмосферных фронтов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, северные циклоны с атмосферными фронтами вскоре должны изменить погоду в Украине.

Синоптик прогнозирует в ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы практически повсеместно, кроме южной части Украины. В то же время на следующей неделе дождей явно больше.

Она говорит, что жара 17-18 июля будет продолжаться: в течение дня в большинстве областей Украины +30 +35 градусов.

При этом в понедельник существенное ослабление жары будет идти с западных областей, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.

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В Киеве 17-18 июля будет жарко, +32 +34 градуса, вероятны отдельные локальные дожди. В понедельник в столице днем предполагается +28 +30 градусов, а во вторник будет ослабление жары до +25 +28 градусов, добавила Диденко.

Как уточнил в Facebook синоптик Виталий Постригань, "африканскую" жару в Украине обеспечивает блокирующий антициклон, который наконец начал разрушаться.

"Однако, еще ближайшие 4 суток нам придется печься на "июльской сковородке", - добавил он.

Прогноз погоды на 17 июля / meteo.gov.ua

Погода в Украине: когда ждать температурных рекордов

В ближайшее время погода в Украине будет крайне жаркая. Синоптики прогнозируют вскоре почти + 40 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Спастись кратковременным дождем смогут лишь в карпатском регионе, где прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, грозу. Остальные области Украины останутся сухими.

Сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Самым жарким месяцем этого лета будет август. В следующем месяце температура, по прогнозам синоптиков практически не опускаться ниже +30 градусов.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.