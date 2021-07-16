УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40°

16 июля 2021, 11:44
Прослушать новость
Остановить

Северные циклоны с атмосферными фронтами вскоре должны изменить погоду в Украине.

Украинца пообещали рекордную жару
Рекордную жару прогнозируют в Украине

В Украине жаркую погоду определяет затянувшийся восточный антициклон, который закрывает территорию страны от дождевых атмосферных фронтов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, северные циклоны с атмосферными фронтами вскоре должны изменить погоду в Украине.

Синоптик прогнозирует в ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы практически повсеместно, кроме южной части Украины. В то же время на следующей неделе дождей явно больше.

Она говорит, что жара 17-18 июля будет продолжаться: в течение дня в большинстве областей Украины +30 +35 градусов.

При этом в понедельник существенное ослабление жары будет идти с западных областей, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.

Реклама

В Киеве 17-18 июля будет жарко, +32 +34 градуса, вероятны отдельные локальные дожди. В понедельник в столице днем предполагается +28 +30 градусов, а во вторник будет ослабление жары до +25 +28 градусов, добавила Диденко.

Как уточнил в Facebook синоптик Виталий Постригань, "африканскую" жару в Украине обеспечивает блокирующий антициклон, который наконец начал разрушаться.

"Однако, еще ближайшие 4 суток нам придется печься на "июльской сковородке", - добавил он.

Прогноз погоды на 17 июля / meteo.gov.ua

Погода в Украине: когда ждать температурных рекордов

В ближайшее время погода в Украине будет крайне жаркая. Синоптики прогнозируют вскоре почти + 40 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Спастись кратковременным дождем смогут лишь в карпатском регионе, где прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, грозу. Остальные области Украины останутся сухими.

Сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Самым жарким месяцем этого лета будет август. В следующем месяце температура, по прогнозам синоптиков практически не опускаться ниже +30 градусов.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Читайте такжеУкраину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасности

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине Виталий Постригань погода в Киеве погода завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40°». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самое полезное киевское сухое варенье: легендарный рецептСамое полезное киевское сухое варенье: легендарный рецепт Надя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ваннойНадя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ванной Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делатьМагнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчикаВера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика Почему Банковая может наломать дров с увольнением АваковаПочему Банковая может наломать дров с увольнением Авакова

Последние новости

12:30

В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли

12:26

Монастырский – новый глава МВД: Рада проголосовала за преемника Авакова Видео

12:21

В моду на лето 2021 ворвались романтичные летние комбинезоны Видео

12:05

Драка в Раде: нардепы пустили в ход кулаки прямо в зале заседаний Видео

11:46

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве: как выглядит жилье за $2 тыс. месяц Фото

Реклама
11:44

Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40° Видео

11:31

Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать Видео

11:20

Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

11:13

В Кабмине пообещали украинцам 2 миллиона доз американской COVID-вакцины Moderna и назвали сроки Видео

11:09

Избиение маленькой девочки и смерть ее отца: новые детали жуткой и запутанной истории под Днепром Видео

11:07

Шмыгаль назвал четыре страны ЕС, которые признали украинские COVID-сертификаты Видео

10:43

Сломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении Видео

10:18

Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции

09:34

Часть Европы залило и затопило: число жертв возросло до 81 человека Фото Видео

09:28

"Родители-ублю*ки": стало известно о покарании для нахамившей украинцам чиновнице из Черкасс Видео

09:00

Вступили в силу новые нормы языкового закона: что изменилось

08:41

В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста Видео

08:20

Коронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

08:02

Погода на сегодня: каким регионам повезет с дождями

07:59

"Вы – преступники": Шуфрич сцепился с соратником Порошенко в прямом эфире Видео

Реклама
07:25

Введут ли в Украине принудительную вакцинацию от COVID-19 мнение

07:12

Коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории - заявление ВОЗ Видео

07:10

Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада Видео

06:40

Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

06:33

День ангела 16 июля: как назвать ребенка по церковному календарю

06:20

Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой

05:46

Какой сегодня праздник 16 июля 2021: День бухгалтера и аудитора в Украине, Международный день змеи

05:28

Решение Зеленского и визит Кента в Украину: у Авакова раскрыли детали отставки главы МВД Видео

05:12

Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

04:58

Как накраситься в жару: эксперты раскрыли секреты летнего макияжа Видео

04:42

Союзники отвернулись от Украины: экс-представитель НАТО в РФ предупредил об опасности Видео

04:10

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки

03:29

Ученые рассказали, является ли пиво полезным для здоровья Видео

02:31

Марта Костюк взбудоражила фантазию в слишком откровенном облегающем наряде

02:12

Кофе снижает риск заражения коронавирусом - ученые

01:30

Какая диета спасет от опасного воспаления - ответ экспертов Видео

01:02

Ученые указали на неочевидный признак рака у мужчин Видео

00:25

Внебрачная дочь Путина похвасталась фото в купальнике Видео

15 июля, четверг
23:54

Канцлер Германии прибыла в Белый дом: переговоры Меркель-Байден стартовали Видео

23:14

Взрыв в Каменец-Подольском: из-за пьяного мужчины пострадали 6 людей, среди которых 4-летний ребенок

Реклама
22:53

"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег

22:49

В Минздраве рассказали, как будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках Видео

22:35

И бульдозер не помешал: в Виннице пара занялась любовью среди белого дня на стройке Видео

22:34

Названы два самых действенных способа защитить мозг от Альцгеймера Видео

22:00

Парламент запретил продажу медикаментов детям Видео

21:58

Шойгу заставил русских военных изучать статью Путина об Украине - СМИ Видео

21:22

Горная вода, камни и болото забаррикадировали дорогу: на Львовщине свирепствовала непогода Видео

20:53

Коронавирус Дельта в Украине: Минздрав назвал число подтвержденных случаев Видео

20:40

На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: часть дороги обрушилась

20:24

"Никаких решений без Украины": Зеленский сделал предупреждение Байдену и Меркель

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять