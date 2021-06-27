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Ливни, грозы, шторм: на какие регионы Украины прольются обильные осадки

27 июня 2021, 08:55
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В Украине удушающая жара последних дней, по информации синоптиков, спадет в большинстве регионов. И сменится обильными грозовыми ливнями, шквалами и градом.

Гроза
На какие регионы Украины прольются обильные осадки/ УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 27 июня 2021 года, будет с обильными грозовыми ливнями, шквалами и градом. Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.

Сообщается, что на синоптическую ситуацию в Украине будут влиять воздушные массы с запада, и осадки накроют практически все регионы. И жара спадет почти по всей стране.

Погода в центральных регионах 27 июня

В Винницкой области ожидается переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Столбики термометров в дневное время покажут около +25... +28 градусов.

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях также ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем около +26... +29 градусов.

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Погода в западных регионах 27 июня

Во Львовской и Волынской областях будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха около +24... +27 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут грозовые дожди. Столбики термометров покажут в дневное время +23... +26 градусов.

В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - осадки. Температура воздуха днем около +24... +27 градусов.

На Закарпатье существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Температура воздуха около +26... +29 градусов.

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Погода на севере Украины 27 июня

В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозирует переменная облачность, дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут около +26... +29 градусов.

В Житомирской области пройдут осадки. Температура воздуха днем около +25... +28 градусов.

Погода в восточных регионах 27 июня

Харьковскую и Донецкую области накроют дожди и грозы. Температура воздуха в дневное время +27... +30 градусов.

В Луганской области ожидается переменная облачность, пройдут осадки. Столбики термометров поднимутся максимум до +32 градусов.

Погода на юге Украины 27 июня

В Одесской области и в Крыму ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем +26... +29 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, тут также пройдут осадки. Столбики термометров днем покажут +25... +28 градусов.

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Напомним, ранее климатолог Вера Балабух прогнозировала, что июль 2021 принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань также дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

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